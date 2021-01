Videomaker dringt binnen op verlaten ‘horrorschip’ in Antwerpse haven en toont wat hij er aantreft

Bouchez scherp voor Van Ranst: “Elke dag in het nieuws, dan ben je aan het militeren”

29 januari Georges-Louis Bouchez heeft in ‘Terzake’ scherp uitgehaald naar Marc Van Ranst. De MR-voorzitter vindt dat de viroloog minder moet communiceren en dat de “betaalde experts” zich meer moeten schikken naar de politieke beslissingen. “Elke dag in het nieuws, dan ben je aan het militeren”, klonk het. Van Ranst noemt de kritiek van Bouchez “zeer teleurstellend”. “We zijn als experts al een jaar onze nikkel aan het afdraaien en we hebben daar nog geen euro voor gekregen. Academici zijn geen consultants die braafjes zwijgen wanneer ze betaald zijn.”