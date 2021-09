Videobeelden tonen mysterieus lichtverschijnsel boven Vlaanderen: “Geen ufo, maar de lancering van een satelliet"

Gisterenavond, iets na 23 uur, verscheen er plotseling een ongewoon lichtverschijnsel aan de hemel. Op de beelden die nieuwsgierige en/of ongeruste Vlamingen maakten, is te zien hoe een kegelvormig object of een vliegende driehoek zich naar boven lijkt te verplaatsen. Geen ufo, zo stelt het Belgische UFO-meldpunt gerust, maar gewoon de Landsat 9.

Ook in Nederland was de lancering zichtbaar. “Als heel wat mensen uit een grote regio hetzelfde zien, weten we dat het zich hoog in de atmosfeer afspeelt”, zegt Delaere nog.

Landsat 9

De Landsat 9 werd gisteren vanop de Vandenberg lanceerbasis in Californië in een polaire baan om de aarde gebracht. Het gaat om een van de meest geavanceerde aardobservatiesatellieten die elke zestien dagen onze aarde gedetailleerd in beeld zal moeten brengen. Het gaat om een gezamenlijk project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de US Geological Survey. Het is al van 1972 geleden dat de eerste Landsat werd gelanceerd.