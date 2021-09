Videobeelden tonen hoe Vlaanderen wordt opgeschrikt door mysterieus lichtverschijnsel: “Geen ufo, maar de lancering van een satelliet"

Landsat 9

De Landsat 9 werd gisteren vanop de Vandenberg lanceerbasis in Californië in een polaire baan om de aarde gebracht. Het gaat om een van de meest geavanceerde aardobservatiesatellieten die elke zestien dagen onze aarde gedetailleerd in beeld zal moeten brengen. Het gaat om een gezamenlijk project van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de US Geological Survey. Het is al van 1972 geleden dat de eerste Landsat werd gelanceerd.