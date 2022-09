Video: Dieven maken 600.000 euro aan juwelen buit in enkele minuten tijd

Om kwart voor vijf ‘s morgens filmt een bewakingscamera hoe een witte auto een industrieterrein op rijdt in Emmen, een stadje in het noorden van Nederland, niet ver van de Duitse grens. Er stappen twee mannen met hoofdlampjes uit die zich het terrein op haasten. Met een voorhamer beginnen ze op een raampje in een poort in te slaan. Het alarm gaat af, maar de dieven doen gewoon verder en klauteren naar binnen. Het is moeilijk te zien langs buiten, maar de ruimte waarin ze binnendringen is in feite een juwelenfabriek. Bewakingscamera’s filmen hoe ze meteen de trap op rennen, een bureau binnendringen en daar in enkele minuten tijd voor maar liefst 600 000 euro aan juwelen in hun tas proppen. Wanneer ze weer vertrekken, kan je ze zelfs even iets tegen elkaar horen zeggen - maar wat precies is helaas onverstaanbaar. Hun chauffeur wacht de hele tijd bij de wagen. Na amper enkele minuten rijden ze alweer weg.