VIDEO. "De vierde coronagolf had een golfje kunnen zijn": zo kijken helden van de zorg terug op 2021

Ook in dit jaar kreeg ons land het coronavirus niet klein. Ondanks de goede vaccinatiecampagne kregen de ziekenhuizen een vierde golf over zich heen. De mensen in de zorg staan nog steeds elke dag klaar om het beste van zichzelf te geven en ervoor te zorgen dat iedereen de nodige zorgen krijgt. U stemde de helden van de zorg naar de eerste plaats in De 100 Belgen van 2021. Dokter Kris Vandevoort, huisarts en coördinator van het vaccinatiecentrum in Geel en Fatma Snoussi, hoofdverpleegkundige in het UZ in Gent, blikken terug op hun jaar.