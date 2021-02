Vicepremier Vincent Van Peteghem: “Perfect mogelijk dat we volgende week niets beslissen. Of zelfs verstrengen”

Hannelore Simoens, politiek journaliste bij VTM NIEUWS, vuurt opnieuw haar 7 vragen af op een politicus. Vandaag is dat Vincent Van Peteghem (CD&V), vicepremier, minister van Financiën en burgemeester van De Pinte. Van Peteghem kwam rechtstreeks van het overlegcomité in Brussel. “Langs de ene kant willen we een derde golf vermijden, langs de andere kant moeten we opletten dat er ook perspectief wordt gegeven. En dat evenwicht is moeilijk om te vinden.”

Vincent Van Peteghem had graag versoepelingen doorgevoerd. “We hebben de voorbije week met de kern vergaderd om te kijken wat er mogelijk was. En daar heb ik inderdaad gepleit om te zorgen dat er meer mogelijk was buiten, om die buitenbubbel te verhogen van 4 naar 10. Dat zou een belangrijk signaal geweest zijn. We hebben ook voor studenten en scholieren gepleit, maar we moeten rekening houden met situatie waarin we ons bevinden, en die situatie is niet goed.”

De vicepremier sluit ook niet uit dat het verdict volgende week hetzelfde gaat zijn. Als de tendens van de stijgende cijfers zich verderzet, kan het zelfs zijn dat we moeten verstrengen. “Het is perfect mogelijk dat we volgende week niets gaan kunnen beslissen. Het is zelfs mogelijk dat als dit echt de start is van een derde golf, we eventueel zelfs moeten kijken of extra maatregelen nodig zijn.”

Vrees voor economische crisis

Fiscaal expert Michel Maus legt de minister van Financiën een vraag voor over fiscale schulden van ondernemingen die in moeilijkheden raken. Wie zijn BTW niet kan betalen, krijgt van de fiscus onmiddellijk een boete. “Bedrijven die effectief door de coronacrisis in moelijkheden geraken die zullen niet gedagvaard worden. Daar hebben we beslist dat we die schulden niet gaan opeisen.”

De steunmaatregelen zijn verlengd maar er zal ook nog een belangrijk pakket van maatregelen moeten komen van steun en relance. Dat alles kost ons land veel geld. Van Peteghem is dan ook bang voor een andere soort crisis nadien, een economische crisis. “Dat is ook iets waar ik heel veel over nadenk. We zitten onder een stolp, waardoor er in 2020 veel minder faillissementen zijn. Dat is niet logisch. Dat komt er allemaal nog aan. Ja, dat wordt uiteraard ook nog hard.”

Verder heeft Van Peteghem het ook over het moeilijkste moment uit zijn carrière, de toekomst van CD&V en over het enorme verjaardagsfeest dat hij wil organiseren voor zijn 40ste verjaardag.

