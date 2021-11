Vicepremier Van Quickenborne: “40 procent van horecazaken controleert onvoldoende op Covid Safe Ticket”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Van Quickenborne, die zelf een paar dagen in quarantaine moest na contact met de besmette Franse premier Jean Castex, benadrukt dat de nieuwe variant van het coronavirus – de omikronvariant uit zuidelijk Afrika – oproept tot extra voorzichtigheid. “We weten op dit ogenblik nog niet of de vaccins voldoende bestand zijn tegen de variant, vandaar een inreisbeperking vanuit die landen”, klinkt het.

De minister gelooft niet dat de vorige beslissingen die op het Overlegcomité van 17 november werden gemaakt overmoedig waren. “Het virus verrast iedereen, ook de virologen. Iedereen geeft toe dat de dynamiek van het virus erg sterk is”, aldus Van Quickenborne.

Hoewel 72 procent van de Vlamingen voorstander is van een algemene vaccinatieverplichting, heeft Van Quickenborne daar geen oren naar. “Dat is gemakkelijk gezegd, maar je moet het ook zien uit te voeren. Er is geen enkel Europees land dat het op dit ogenblik effectief zal doen. Oostenrijk spreekt erover, maar het is nog niet georganiseerd. In Vlaanderen is meer dan 90 procent van de volwassenen gevaccineerd. Het probleem is niet dat er te weinig gevaccineerd is.” Volgens de minister moeten we ons daarentegen afvragen “hoe we ervoor zorgen dat we met goede vaccins en goede maatregelen het systeem onder controle krijgen”.

Maatregelen voor horeca

De minister heeft naar eigen zeggen begrip voor de ontevredenheid van de horeca met de nieuwe maatregelen. Zo moeten restaurants en cafés vanaf nu opnieuw om 23 uur de deuren sluiten. “Ik begrijp dat het absoluut niet aangenaam is, men verliest omzet.” Van Quickenborne benadrukt echter dat er gecontroleerd zal worden of de maatregelen worden nageleefd. Volgens hem houdt de horeca zich wel aan het sluitingsuur. “Dat hebben we gezien in de andere golven”, klinkt het.

Toch stelt Van Quickenborne dat in 40 procent van de gevallen niet voldoende wordt gecontroleerd op het Covid Safe Ticket (CST). “Men moet niet alleen de applicatie scannen, men moet ook de identiteitskaart controleren om te zien of mensen met hun eigen pas rondlopen”, aldus de minister. “We hebben nu aangegeven aan burgemeesters en lokale politiezones om daar op toe te zien”, klinkt het. De regel van de verplichte aanwezigheid van een CO2-meter zou dan weer wel goed worden opgevolgd.

De horecasector wil bovendien een BTW-verlaging naar 6 procent. Van Quickenborne bevestigt dat er in elk geval steunmaatregelen zullen komen voor de sector. “We gaan nu in overleg met de sector. Mijn partij, Open Vld, steunt de vraag tot tijdelijke verlaging van de BTW naar 6 procent.” Het overleg zal volgens de vicepremier deze week plaatsvinden.

Van Quickenborne onderlijnt bovendien dat er geen avondklok zal komen. “Als mensen thuis iets willen organiseren, dan gaan we dat niet verbieden. We raden het wel af en we zeggen aan de mensen dat ze bijvoorbeeld een zelftest nemen, zodat ze kunnen zien of hun gezelschap niet is besmet.”

“Voorlopig geen echte lockdown”

Van Quickenborne ontkent dat er binnenkort sprake zal zijn van een echte lockdown. “Het Overlegcomité heeft heel bewust gekozen om op 15 december terug bijeen te komen om de situatie in te schatten. Misschien zijn er dan opnieuw wat meer dingen mogelijk, maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen.” Volgens hem heeft het Overlegcomité het advies van de experten opgevolgd en zou er momenteel nog geen sprake zijn van een harde lockdown. “Maar in deze crisis hebben we geleerd dat we altijd met twee woorden moeten spreken”, aldus de vicepremier.

Politieacties

Op de acties van de politievakbonden die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden, reageert Van Quickenborne dat er al verschillende aanhoudingen zijn geweest. “Komende donderdag wordt er al iemand gedagvaard”. Bovendien zou er een grondig onderzoek lopen aan de hand van camerabeelden. “De grote meerderheid van mensen die daar aanwezig waren, hadden vreedzame bedoelingen, maar we hebben vastgesteld dat er een kleine groep van mensen is die de organisatie hebben gekaapt.”

De vicepremier benadrukt dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) niet met lege handen naar de onderhandelingen zal gaan. Op de vraag of er geld op tafel ligt om aan de eisen van de agenten tegemoet te komen, antwoordt Van Quickenborne “dat er mogelijkheden moeten zijn”. “We hebben nog niet precies bepaald hoeveel dat zal zijn”, besluit de vicepremier.