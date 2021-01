Vicepremier Van Peteghem uit kritiek op Van Ranst en op “valse noot” in communicatie regering

“Het zou beter zijn mochten de experten met één stem spreken”, zegt minister van Financiën en vicepremier voor CD&V, Vincent Van Peteghem, in De Zondag. Hij verwijst daarmee naar viroloog Marc Van Ranst die in onze krant aankondigde dat we nog zeker twee maanden moeten wachten op versoepelingen. Ook heeft Van Peteghem kritiek op de communicatie van de regering van de afgelopen week en dus op zijn partijgenote Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. De vicepremier vindt het verder “tijd voor een uitgewerkt exitplan”.

Van Peteghem vindt “het niet verstandig om zo ver vooruit te lopen”. Dat zegt hij in De Zondag over de boodschap van Marc Van Ranst in Het Laatste Nieuws dat we pas ten vroegste over twee maanden zullen kunnen versoepelen. “Als we morgen kunnen versoepelen, dan moeten we dat doen. Graag zelfs. Maar de cijfers moeten dat toelaten. Het is echter onmogelijk om twee maanden vooruit te kijken”, aldus Van Peteghem. Hij ziet perspectief met het vaccin: “Deze zomer kan iedereen gevaccineerd zijn”. Hij wijst er fijntjes op dat de GEMS het officiële adviesorgaan van de regering is. “En dat is niet alleen de stem van Marc Van Ranst”, aldus Van Peteghem.

De vicepremier ergerde zich afgelopen week ook aan “de valse noot” in de communicatie van de regering, die dat volgens hem tot nu toe wél goed deed. De communicatieblunder van zijn partijgenote en minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, vindt Van Peteghem “niet voor herhaling vatbaar”. Verlinden had de verlenging van de lockdown tot 1 maart alleen via een ministerieel besluit dinsdag in het Belgisch Staatsblad aangekondigd. “We hadden dat vorige vrijdag na het overlegcomité moeten communiceren”, aldus Van Peteghem. Dat dat niet zo gebeurd is, “was fout”, beseft de minister van Financiën. Hij voegt er nog eens aan toe - net als Verlinden vorige week - dat de verlenging van de maatregelen eventuele versoepelingen vóór 1 maart niet per definitie uitsluit.

Over de reizigers, die volgens de experten het coronavirus en nieuwe varianten daarvan in ons land importeren, zei Van Peteghem dat het “juridisch bijzonder moeilijk” is om reizen te verbieden. “België kan niet als enig land zijn grenzen sluiten. Als we dat doen, moet dat op Europees niveau.” Het mag voor Van Peteghem wél “de finale stok achter de deur zijn, als het echt niet anders kan”.

Van Peteghem verwacht verder snel een uitgewerkt exitplan. “Hoe zullen we de exit aanpakken? Wat is de volgorde van de stappen? Wie kan eerst versoepelen? Dat moet voor nieuw perspectief zorgen.” Volgens Van Peteghem is de GEMS, de wetenschappelijke adviesraad, gevraagd zo’n plan op te maken. De CD&V-vicepremier hoopt dat het plan vrijdag, tijdens het volgende overlegcomité, al besproken kan worden.

