Vicepremier Van Peteghem: “Indoorevenementen met 100 man op 8 mei zal niet gaan”, tachtigtal cultuurinstellingen heropent eind april toch de deuren

In een brief, ondertekend door verschillende hoofdrolspelers uit de cultuursector, wordt gevraagd om vanaf 8 mei zowel binnen als buiten opnieuw voorstellingen te mogen spelen. "Het gaat in een eerste fase over een voorzichtige, geleidelijke herneming", verzekert de sector. Het doel is om te heropenen met respect voor de "voorwaarden in het unaniem goedgekeurde overlegplan van zondag 18 april".