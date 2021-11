Vicepremier De Sutter vindt voorstel om niet-gevaccineerden te weigeren in discotheken “echt een probleem”

LIVE. Ziekenhui­zen moeten helft van bedden vrijhouden voor Co­vid-patiënten - Wallonië plant tien nieuwe vaccinatie­cen­tra

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit voor extra maatregelen in het nachtleven. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. Ook expertengroep GEMS pleit volgens Le Soir voor een nieuwe reeks coronamaatregelen, waaronder de sluiting van het nachtleven, mondmaskerplicht vanaf 9 jaar en telewerk tot aan de kerstvakantie. In Nederland gelden sinds zaterdag al voor minstens drie weken strengere maatregelen om het aantal besmettingen in het land terug te dringen. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.

17:50