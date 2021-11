Vicepremier De Sutter over kwestie gascentrales: “Hier spelen ook politieke motieven en dat is jammer”

Google investeert half miljard in uitbrei­ding Waals datacenter

Google investeert meer dan 500 miljoen euro in de uitbreiding van de bestaande datacentersite in het Henegouwse Saint-Ghislain. De Amerikaanse internetreus bevestigt ook dat hij een terrein gekocht heeft in Farciennes, nabij Charleroi. Daar kan in de toekomst nog een datacenter komen. Op dit ogenblik zijn er nog geen bouwplannen.

9 november