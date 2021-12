Vicepremier De Sutter: “Kerncentrales langer openhouden niet uitgesloten, maar is niet onze voorkeur”

Het is nog niet uitgesloten dat de regering toch beslist om twee kernreactoren langer open te houden als dat nodig is voor de bevoorradingszekerheid. Dat heeft vicepremier Petra De Sutter (Groen) verklaard op Radio 1. Ze benadrukt wel dat plan A de kernuitstap is, maar zegt begrip te hebben voor de vragen en bezorgdheden van mensen.

Voor het einde van het jaar beslist de regering-De Croo over de kernuitstap. Volgens de huidige wet moeten alle zeven centrales definitief de deuren sluiten in 2025. Het regeerakkoord laat de deur open voor de verlenging van de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 als de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is. Groen blijft achter de beslissing in het regeerakkoord staan, bij monde van vicepremier De Sutter.

Bedoeling is om volgende week een beslissing te nemen in het dossier. Plan A blijft de kernuitstap, maar er is nog onduidelijkheid over de gascentrale van Vilvoorde die de kernuitstap mee moet opvangen. "Als plan A wordt afgevoerd, dan moet er gekeken worden naar de bevoorradingszekerheid van plan B", aldus De Sutter bij Radio 1.

Het langer openhouden van de jongste kernreactoren is bovendien niet zonder zorgen, door de juridische en technische onduidelijkheden. "We moeten 100 procent zeker zijn dat er voldoende bevoorrading is en dat is zo met de kernuitstap. De risico's dat er niet voldoende bevoorrading zal zijn, lijken groter te zijn met de verlenging dan met de uitstap”, zegt de vicepremier.

De Sutter verwijst ook naar de bevestiging van de kernuitstap door de regering-Michel. "De beslissing voor de verlenging van de kerncentrales had in 2018 genomen moeten worden. Daar nu over twijfelen is lastig, want de beslissing komt er dan drie jaar te laat", zegt de vicepremier nog. "Iedereen heeft er baat bij dat het regeerakkoord zo snel mogelijk uitgevoerd wordt.”