Vias ziet inhaalverbod voor vrachtwagens bij regen liever verdwijnen

Het verbod staat sinds 2014 in de federale wegcode en houdt in dat vrachtwagens van 7,5 ton bij regenweer niet mogen inhalen. De regel geldt niet voor autocars en -bussen. De handhaving van het verbod is altijd een moeilijke zaak geweest. In het verleden waren er plannen om te werken met ANPR-camera’s en pluviometers, maar dat project kwam nooit helemaal van de grond. Donderdag kondigde minister Peeters dan toch aan dat er nieuwe systemen, waaronder regensensoren en slimme camera’s, komen. Die worden momenteel al op twee plaatsen in ons land, in Bertem en Erpe-Mere, uitgetest.

Geen daling van ongevallen

Verkeerscentrum Vias ziet het inhaalverbod liever verdwijnen. Volgens de woordvoerder van het instituut kunnen vrachtwagens niet ‘aquaplanen’ (waarbij er een dunne waterlaag tussen de banden en het wegdek ontstaat en het voertuig onbestuurbaar wordt, nvdr.) omdat ze een “zeer goede wegligging” hebben. “Bovendien zijn spatlappen verplicht, waardoor het probleem al voor een groot deel wordt opgelost”, klinkt het.

De belangrijkste reden om het verbod in te trekken is volgens Vias dat het aantal ongevallen bij neerslag niet daalt door de regel. “We zien in de cijfers over ongevallen van vrachtwagens en personenwagens bij neerslag geen enkel verschil tussen de verkeerssituatie vóór de invoer van het verbod en erna”, aldus Willems. “En dat zou normaal gezien de doelstelling van zo’n maatregel moeten zijn”, benadrukt hij.

Buurlanden

Vias onderlijnt dat België een van de weinige landen is waar het verbod geldt. Zo bestaat er in buurlanden Nederland en Luxemburg geen specifiek inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag. In Duitsland mogen vrachtwagens van 7,5 ton en hoger niet inhalen als de zichtbaarheid door nevel, mist, regen of sneeuwval minder dan 50 meter bedraagt. In Frankrijk mogen voertuigen boven 3,5 ton en slepen langer dan 7 meter niet inhalen of van file veranderen als er sneeuw of ijzel op de rijbaan ligt.

“In België regent het niet meer dan in onze buurlanden, dus er is geen specifieke reden waarom de regel enkel in ons land geldt”, besluit Willems.