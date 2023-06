VIAS slaat alarm: alcoholgehalte bij bestuurders betrokken bij letselongevallen gemiddeld 1,7 promille

Al negen jaar op rij bedraagt het gemiddeld alcoholgehalte van bestuurders die betrokken zijn bij een letselongeval gemiddeld 1,7 promille. Dat terwijl 0,5 promille al strafbaar is. “Dat is niet een ‘klein beetje’ te veel, dat is veel te veel”, zegt verkeersveiligheidsinstituut VIAS.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië ligt het gemiddelde voor de jaren 2014 - 2022 op 1,7 promille. Brussel doet het amper beter met een gemiddelde 1,6 promille voor de meeste jaren, en gemiddeld 1,5 promille in 2015 en 2020.

Vanaf 0,5 promille - wat neerkomt op ongeveer één glas alcohol voor een vrouw en twee glazen voor een man - ben je al minder alert in het verkeer. Wie tussen 0,5 en 1,5 promille in het bloed heeft, is “aangeschoten” en kan niet meer veilig rijden. Maar de geregistreerde gemiddelde promillages komen volgens de website Alcoholhulp.be van de Vlaamse overheid overeen met echt dronkenschap. Veilige deelname aan het verkeer is dan echt niet meer mogelijk.

65-plussers

Tussen de verschillende provincies is er met gemiddeldes rond de 1,7 weinig variatie. De hoogste promillages werden de afgelopen jaren in de provincie Luxemburg gemeten, met gemiddeldes van 1,8 en 1,9.

Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn de verschillen beperkt, met gemiddelde scores tussen 1,6 en 1,8 voor de leeftijdsgroepen 18-24 jaar, 25-44 jaar en 45-64 jaar. Enkel de 65-plussers doen het wat beter: bij de Vlaamse 65-plussers bedraagt het gemiddelde promillage 1,4. In Wallonië en Brussel is dat 1,3.

5,2 promille

Opmerkelijk zijn ook de hoogste promillages die de afgelopen negen jaar werden geregistreerd: in Vlaanderen is dat maar liefst 5,2 promille (vastgesteld in Vlaams-Brabant); in Wallonië 4,7 en in Brussel 4,2.

Dat zijn hallucinante cijfers. Vier promille komt volgens VIAS ruwweg overeen met een man van 80 kilo die een bak bier leegdrinkt op drie uur tijd en dan nog met de auto gaat rijden. “Als je dermate van de kaart bent, is het moorddadig om nog achter het stuur van je wagen te kruipen”, klinkt het. Op dat ogenblik zijn je bewegingen immers niet meer gecoördineerd en je zintuigen volledig verdoofd. Bovendien riskeer je het bewustzijn te verliezen. Bij meer dan vijf promille treedt er bovendien acuut levensgevaar en risico op coma op.

Rijbewijs met punten

Deze cijfers maken “duidelijk voor iedereen dat drinken en rijden niet samengaan”, zegt VIAS, dat voorstander blijft van een nultolerantie betreft alcohol achter het stuur.

Maar nultolerantie alleen of meer campagnes zijn niet de enige oplossing, stelt het verkeersveiligheidsinstituut. Wie rijdt onder invloed van alcohol, doet dat meestal niet eenmalig. VIAS is daarom voorstander van een rijbewijs met punten: mensen die herhaaldelijk in de fout gaan, kunnen zo sneller geïdentificeerd en gestraft worden. Voor die hardleerse groep moet er immers nog strenger repressief opgetreden worden, klinkt het.