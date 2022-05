VIAS luidt alarmbel: bijna 1 op de 10 vergadert met collega’s tijdens autorijden

Controleur krijgt trap in de rug aan Zuidstati­on: “Tijdens inspectie trommelde chauffeur kennissen op”

Een controleur van Brussel Mobiliteit is dinsdagochtend aangevallen aan het treinstation Brussel Zuid toen hij daar een voertuig controleerde dat in overtreding was. Dat bevestigt woordvoerster Camille Thiry. De controleur zou een trap in de rug gekregen hebben en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

10 mei