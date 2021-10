Vias: 8 op de 10 senioren kunnen nog veilig aan verkeer deelnemen

Senioren trekken stad in met bubbelauto ‘Pralineke’: “Eindelijk kunnen we zelfstan­dig en veilig weer op pad”

27 augustus Onder luid applaus is donderdag in de assistentiewoningen Tuin van Myra in Sint-Niklaas ‘Pralineke’ in gebruik genomen. De senioren kunnen voortaan gebruik maken van deze overdekte scootmobiel, de eerste in zijn soort in ons land, om de stad in te trekken. Het is bovendien de perfecte ‘bubbelauto’ in deze coronatijden.