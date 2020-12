Via TikTok geef je niet alleen je dansmoves prijs, waarschuwt Staatsveiligheid

Jasper (29) werkt als anesthe­sist in Londen en kreeg als een van de eerste Belgen een coronavac­cin: “Helemaal gerust zal ik pas zijn als iedereen gevacci­neerd is”

11 december Jasper Moonen uit Wetteren woont en werkt sinds enkele maanden in Londen, waar hij aan de slag is als anesthesist in het Saint George’s Hospital. Donderdagavond werd hij, door een gelukkig toeval, als een van de eerste Belgen gevaccineerd tegen Covid-19. “Een jaar geleden dook Covid-19 voor het eerst op in China. Nu, één jaar later, heb ik al een vaccin in mijn arm. Dat is toch waanzinnig goed gedaan door de mensheid!”