Verzorger ernstig verwond door reuzenpanda in Pairi Daiza

“Om een reden die nog onderzocht wordt, is een verzorger die reeds veel jaren bij Pairi Daiza aan de slag is, in direct contact gekomen met de vierjarige reuzenpanda Tian Bao, in een gang waarvan de toegang strikt voorbehouden is voor de verzorgers. De panda heeft zijn verzorger ernstig verwond, onder meer aan het been en een arm”, zegt persverantwoordelijke Claire Gilissen.