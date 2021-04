Verzet tegen controles op financieel kwetsbare ouderen: “Plaats hen niet opnieuw onder huisarrest”

Angstiger, somberder en meer gefrus­treerd: ook het mentaal welbevin­den in woonzorg­cen­tra ging erop achteruit

29 maart Tijdens de eerste coronagolf hebben bewoners van woonzorgcentra een verlies van vrijheid, sociaal leven, activiteit en autonomie ervaren. Dat heeft een weerslag gehad op hun mentaal welbevinden: de bewoners hebben zich somberder, angstiger en meer gefrustreerd gevoeld, ze vonden minder betekenis in het leven en ze zagen hun levenskwaliteit afnemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) in juni in acht woonzorgcentra in Brussel heeft uitgevoerd. De bevindingen van dat onderzoek zijn vrijdag gepubliceerd.