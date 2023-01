Verzekeringsmakelaar wint opnieuw terrein

Onderzoek naar corruptie: Marc Tarabella gaf verplaat­sing naar Qatar niet aan

Europees parlementslid Marc Tarabella (PS) heeft een reis naar Qatar in februari 2020 niet op tijd aangegeven bij het parlement. Dat heeft zijn advocaat zondag verklaard. Tarabella kwam in opspraak in het onderzoek naar corruptie in het Europees parlement. Het Belgisch gerecht vraagt de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid.

15 januari