Verzekeraars vragen schorsing en vernietiging van interpretatieve droogtewet

Ongelijkheid

"Voor ons is het verzekeringstechnisch essentieel dat we de risico's kunnen inschatten, omdat we ons moeten laten herverzekeren", legt Lannoy uit. "Die interpretatieve wet geeft ons die mogelijkheid niet." De CEO ziet ook voor de verzekeringnemer nog problemen, "want de wet creëert ongelijkheid" en "enkel de gevolgschade wordt gedekt (scheuren in de muren, red.), niet de problemen met de stabilisatie van de woning om nieuwe toekomstige schade te vermijden". "Wat met mensen die hun huis verkopen, welke verzekeraar is dan bevoegd?", vraagt hij zich af. "En wat met nieuwe bouwvergunningen?"

Assuralia had een voorstel klaar, waarbij het de bedoeling was een fonds op te richten - gespekt door een bijdrage van alle brandverzekeringen. In het voorstel was het ook essentieel om de ondergrond gedetailleerd in kaart te laten brengen, zodat in de toekomst in risicogebieden speciale bouwkundige voorschriften zouden gelden. "Belangrijk voor ons was om dit in partnership met de overheid te regelen, op een doordachte manier", zegt Lannoy. Hij hoopt nu dat in de toekomst toch nog een oplossing kan worden uitgewerkt.