Verzekeraars bezorgen 1.000 getroffen gezinnen tijdelijk onderkomen na noodweer

Al meer dan 11 miljoen coronacer­ti­fi­ca­ten in ons land gedownload

2 augustus Er zijn in België al meer dan 11 miljoen COVID-certificaten gedownload. Dat blijkt uit cijfers van Digitaal Vlaanderen en CovidSafeBE, een samenwerking van verschillende overheidsdiensten. Een COVID-certificaat of digitaal coronacertifcaat geeft aan of iemand na vaccinatie, een negatieve test of na herstel van COVID-19 'covid safe' is. Het certificaat is sinds 1 juli beschikbaar om veilig te reizen binnen de EU en vanaf 13 augustus wordt het ook gebruikt voor grote evenementen in België.