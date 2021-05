Verwarring troef: worden jongeren nu gemengd met risicopatiënten bij vaccinatie of niet?

Het is een vraag waar al een aantal weken debat over is: hoe kan het dat jongere mensen onder de 65 jaar, zonder ogenschijnlijk onderliggende aandoening, toch al een uitnodiging krijgen voor hun vaccinatie? Eén van de verklaringen die daarvoor gegeven werd, was dat er nu een beperkt percentage jongeren gemengd wordt bij de uitnodigingen voor de risicopatiënten om op die manier de privacy van die laatsten te garanderen in het vaccinatiecentrum. Medewerkers kunnen dan namelijk nooit met zekerheid zeggen of iemand een risicopatiënt is of niet.