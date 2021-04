Verwarring over AstraZeneca-vaccin: link met trombose eerst wel bevestigd, dan weer niet

In Europa hebben enkele tientallen gevaccineerden last gekregen van de combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). De klachten ontstonden ongeveer een week na een inenting met het AstraZeneca-vaccin, dat sinds kort luistert naar de naam Vaxzevria. Een verband tussen het vaccin en de gezondheidsproblemen is tot hiertoe niet aangetoond. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft achter het vaccin staan. “De risico-batenverhouding blijft sterk in het voordeel van AstraZeneca-vaccin”, zei Rogerio Pinto de Sa Gaspar van de WHO gisteren nog.