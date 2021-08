Verwarring alom aan Frans-Belgische grens: coronapas verplicht aan linkerkant van de straat maar niet aan rechterkant

Vreemde toestanden in de gemeente Saint-Jans-Cappel in Noord-Frankrijk: een straat bevindt zich pal op de grens tussen België en Frankrijk. Links moeten mensen dus in restaurants een coronapas laten zien, rechts niet. Klanten trekken daarom massaal naar de Belgische zaken.

Aan de linkerkant van de weg bevindt zich route de Westourte, gelegen in Frankrijk. Restaurants moeten daar verplicht aan al hun klanten een gezondheids- of coronapas vragen. Dat is een certificaat dat onder meer bewijst dat je negatief bent getest of gevaccineerd bent. Aan de rechterkant van de straat bevindt zich echter de Bellestraat, gelegen in België. Hier is de coronapas niet van toepassing.

Lees ook PREMIUM Delen van Frankrijk kleuren rood: alles wat je moet weten voor je op reis vertrekt

Klanten steken dus onvermijdelijk de weg over om het zichzelf makkelijk te maken, zo schrijft de Franse krant Liberation. “Mensen zeggen mij dat ze niet meer willen komen, omdat ze de coronapas weigeren”, zegt Bénédicte Duyck (52), eigenaar van ‘Chalet du Mont Noir’. Enkele weken geleden kreeg ze nog 80 klanten per ‘eetshift’ over de vloer. Afgelopen weekend had ze amper 6 reserveringen, waarvan er 3 werden geannuleerd.

Medelijden

Aan de Belgische kant zitten de restauranteigenaars in met hun collega’s. “Het is een kleine straat, we kennen elkaar allemaal. We werken samen om deze plek toch zo aangenaam mogelijk te maken”, zegt Nikolaas Delplace van restaurant ‘Berkenhof’.

Volledig scherm De bewuste 'dubbele' straat. © Google Maps

Delplace herinnert zich nog eerdere surrealistische toestanden: “Bij de eerste lockdown bleven wij Belgen een dag meer open. Bij de tweede lockdown waren het de Fransen die langer open konden blijven. We wonen dichtbij in Europa, maar onze regels zijn anders. Het is onbegrijpelijk.”

Volgens Delplace zal alles normaliseren als ook ons land een gezondheidspas zal invoeren: “Momenteel blokkeert de Belgische regering het idee, maar ik denk dat het er nog wel van zal komen”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook