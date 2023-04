Vervuilen wordt duurder: Europees Parlement steunt “uiterst belangrijke” hervorming om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Agent geschorst na hardhandig optreden tegen 16-jarige verdachte in Maasmeche­len: “Geschopt en geslagen in het gezicht”

Een agent is tijdelijk geschorst na de arrestatie van een bromfietser (16). Nadat de politie van de zone LaMa in Eisden bij Maasmechelen de tiener had achtervolgd, zou de jongeman hardhandig zijn aangepakt. De beelden van de arrestatie veroorzaken heel wat commotie. Zijn familie heeft intussen klacht ingediend. “Dat geweld was compleet onnodig”, zegt de oudere broer van de verdachte.