Vervoort wil tegen 1 oktober Covid Safe Ticket voor congressen, beurzen en discotheken

Sanitaire garanties

Het inzetten van het instrument is volgens de Brusselse regeringsleider nodig voor de relance van de Brusselse economie. In tegenstelling tot de andere gewesten is de Brusselse economie een diensteneconomie en is er in het gewest slechts weinig productie-economie. De Brusselse economie is volgens hem afhankelijk van de andere gewesten en de internationale activiteit.