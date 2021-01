Vervoersarmoede komt voor bij alle lagen van de bevolking

De 21 jongeren van 2021: “Ik ben het beste bewijs dat je àlles kan bereiken”

1 januari De toekomst is aan de jeugd, en al helemaal aan deze 21 jongeren van wie we in 2021 zullen horen. Aan talent geen gebrek - in de sport, in de muziek, in de politiek en in de zakenwereld. Zij zijn het baken van hoop wanneer er straks, als het vaccin aan de donkere tijden een einde heeft gemaakt, opnieuw gesupporterd, gezongen, gefeest en gefeliciteerd kan worden - mét knuffels en klapzoenen.