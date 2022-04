Vervoer voor personen met beperking wordt vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling

189 sociale huurders betrapt bij buiten­lands eigendoms­on­der­zoek

Sinds de Vlaamse regering sociale verhuurders vorig jaar de toestemming heeft gegeven om een onderzoek op te starten naar sociale huurders van wie ze vermoeden dat ze een eigendom in het buitenland bezitten, is dat in 189 gevallen ook effectief aangetoond. Dat laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) weten.

13 april