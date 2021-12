Verviers voorziet 4,8 miljoen euro voor herstel van 11 bruggen na zware overstromingen

2021 is het natste jaar sinds 2002, maar neerslagte­kort door droge zomers is nog niet aangevuld

De weergoden lachen zich dezer dagen een wolkbreuk. Na de natste zomer ooit kregen we de natste maand oktober en nu is het ook al wekenlang snertweer. Weerman David Dehenauw stelt vast dat 2021 het natste jaar sinds 2002 is, maar nog zitten we met een neerslagtekort dat te wijten is aan de droge zomers van de voorbije jaren. Volgende week krijgen we droger weer, maar eerst zal de Sint zijn regenmijter en thermisch ondergoed nog moeten aantrekken.

3 december