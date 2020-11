Vertrouwen in wetenschap krijgt boost door corona

De Block reageert scherp op uithaal Emmanuel André: “Hij heeft het laten steken bij het Crisiscen­trum”

20 november Bij het begin van de coronacrisis was er geen leiderschap van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Dat heeft microbioloog en voormalig interfederaal woordvoerder Emmanuel André verklaard in de Covid-commissie van de Kamer. "De epidemie was haar ding niet.” Maggie De Block laat in een scherpe reactie aan onze redactie weten dat André de hand beter ook in eigen boezem steekt: “Het is goedkoop om te verzwijgen wat je zelf niet gedaan hebt.”