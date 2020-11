Vertrouwen in federale overheid voor het eerst in stijgende lijn

De Grote Coronastudie van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en ULB polst al sinds het begin naar het vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis door de verschillende overheden. Tot dusver ging dat vertrouwen overwegend in dalende lijn, maar daar kwam tijdens de meest recente bevraging, op 20 oktober, verandering in.



"Bijna de helft van de deelnemers zegt dat het vertrouwen in de overheden in het algemeen gestegen is", zegt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). "Vooral het vertrouwen in de federale overheid heeft een boost gekregen. Voor de eerste keer in deze crisis gaat zij erop vooruit. De vorming van de nieuwe federale regering, die ook overwegend positieve commentaar kreeg op de manier van communiceren, is daar vanzelfsprekend niet vreemd aan.”