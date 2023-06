“Vertrouwen gebroken”, maar PS en groenen zullen Lahbib niet wegstemmen

UpdateDe PS én de groenen zullen donderdag niet tegen minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) stemmen. Hoewel haar uitleg in de zaak van de visa voor de Iraniërs het vertrouwen van de Franstalige socialisten niet kon herstellen, wil de partij niet dat de crisis blijft voortduren en dat die de regering belet voort te werken in het belang van de burgers. Ook Ecolo en Groen zullen Lahbib niet wegstemmen.

KIJK. Regering zal niet vallen, PS stemt Lahbib donderdag niet weg

Vanochtend noemde fractieleider in de Kamer Ahmed Laaouej haar “vanuit het oogpunt van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid al ontslagnemend” in een interview op radiozender ‘Bel-RTL’. Hij nodigde haar uit om “een politiek gewetensonderzoek” te doen.

In de avond laat de PS weten dat ze de minister in elk geval niet zal wegstemmen. De partij kondigt aan de eenvoudige motie van de meerderheid te steunen. Die ‘overrulet’ de moties van wantrouwen van de oppositie en bepaalt dat wordt overgegaan ‘tot de orde van de dag’.

“De PS wil niet dat de crisis voortduurt en de regering het werken belet. De PS is altijd een verantwoordelijke partij geweest en wil de stabiliteit van de regering niet in het gedrang brengen. We zullen dus donderdag in de plenaire Kamer de eenvoudige motie goedkeuren om de moties van wantrouwen van N-VA en Vlaams Belang te verwerpen.”

Ook de groenen vinden dat minister Lahbib weliswaar op vele punten tegemoet is gekomen aan hun kritiek, maar waarschuwen meteen dat ze nog werk heeft om het vertrouwen van de fractie terug te winnen. “De strijd voor mensenrechten is een core business van onze beide partijen en daar gaan wij niet licht over. Tegelijk willen we de stabiliteit van het land niet op spel zetten”, zegt fractieleider Wouter De Vriendt.

Na de PS zal dus ook Ecolo-Groen de eenvoudige motie steunen waarmee ze de moties van wantrouwen van de oppositie tegen Lahbib overrulen. Zo lijkt de crisis binnen Vivaldi over de visa voor de Iraniërs van de baan.

KIJK. Lahbib omhelst haar voorganger Sophie Wilmès innig na afloop van de Kamercommissie

Wat is er aan de hand? - Buitenlandminister Lahbib (MR) ligt al een hele tijd onder vuur vanwege haar rol in het dossier rond de Iraanse visa, eerder deze maand heeft een Iraanse delegatie namelijk een conferentie bezocht in Brussel - Lahbib zit niet enkel in het oog van de storm voor het uitreiken van de visa, maar ook voor haar optreden in het parlement. Irangate is ondertussen geëscaleerd tot een vertrouwenskwestie waarbij zowel haar lot als dat van de hele regering aan een zijden draadje hangt - Lahbib kreeg vandaag een nieuwe kans (maar ook de laatste kans) om de waarheid te vertellen in de Kamer. De linkse regeringspartijen verwachtten excuses, en die kregen ze. Of dat voldoende is, besluiten ze donderdag, wanneer het parlement over het lot van Lahbib beschikt.

In de Kamer werd Lahbib gisteravond opnieuw urenlang ondervraagd over het dossier van de Iraanse visa. Naast de oppositie, die haar ontslag eist, waren na afloop ook meerderheidspartijen PS en Ecolo nog steeds streng. Zo vindt Laaouej het “onaanvaardbaar” dat de minister probeerde haar individuele verantwoordelijkheid om te zetten tot een collectieve verantwoordelijkheid, door de premier en de Brusselse regering erbij te betrekken.

“Het vertrouwen is gebroken”, stelde Laaouej vanochtend vast. De fractieleider maakte echter geen gewag van enige steun voor de motie van wantrouwen die de oppositie in de Kamer heeft ingediend en die donderdag wordt gestemd. “We zijn gehecht aan de stabiliteit van de regering”, verzekerde Laaouej. “We hebben nood aan een regering die kan functioneren”, zo wees hij naar alle hervormingen die de Vivaldi-coalitie nog wil aanpakken.

Ook de MR krijgt een veeg uit de pan. “De PS-fractie vindt het onaanvaardbaar dat de MR meermaals heeft geprobeerd de Brusselse regering de schuld in de schoenen te schuiven en de verantwoordelijkheid bij anderen in de federale regering te leggen”, luidt het. “We betreuren dat de MR er sinds enkele dagen mee dreigt de regering te laten vallen om zijn eigen verantwoordelijkheid in dit dossier uit de weg te gaan.”

KIJK. “De schrik voor mogelijke verkiezingen heeft meegespeeld” vertelt politiek journalist Karel Lattrez

Reactie De Croo

Voor premier Alexander De Croo is het aan de Kamer om zich uit te spreken over de toekomst van de minister. Hij benadrukt wel dat er nog bijzonder veel werk op de plank ligt, zoals de verlenging van de kerncentrales en de fiscale hervorming. “Dit moeten we achter ons kunnen laten”, aldus premier De Croo.

“Minister Lahbib heeft gisteren antwoord gegeven op pertinente vragen. Ze heeft aangegeven dat ze zaken beter had moeten doen en dat ze die beter zal doen. Het parlement moet nu in eer en geweten, weloverwogen en verantwoord een beslissing nemen.”

Imago beschadigd

Laaouej vindt wel dat Lahbib “het hele imago van België heeft beschadigd”. “België is niet meer de plaats van de mensenrechten, waar men wordt beschermd tegen het machtsmisbruik van bepaalde dictaturen. Dat is het resultaat van de visa die afgeleverd zijn door de minister van Buitenlandse Zaken”, hekelde hij. Het is volgens hem aan Lahbib om te oordelen “of zij nog in staat is om België op de internationale scène te vertegenwoordigen”.

Bij de openbare zender ‘RTBF’ begroette Kamerlid Samuel Cogolati (Ecolo) de andere toon die Lahbib gisteren had aangeslagen. “Maar we hebben geen garantie dat deze saga zich niet meer zal voordoen”, stelde hij vast. Ook voor hem is duidelijk dat de buitenlandminister “met verzwakte geloofwaardigheid” uit deze affaire komt. Gevraagd of de groenen het ontslag van de minister vragen, antwoordde Cogolati dat ze “van niemand de kop willen”, maar enkel willen verzekeren “dat de waarden worden gerespecteerd” in België.

In De Ochtend op de Vlaamse openbare zender ‘VRT’ wees vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) erop dat zijn partij had gevraagd dat Lahbib duidelijk zou maken dat zij verantwoordelijk was voor de toekenning van de visa, erkent dat er zaken zijn foutgelopen en daarbij excuses maakt.

Volgens Vandenbroucke is het gevoel van Vooruit dat dit gisteravond wel duidelijk is geworden in de Kamer. De partij wil dan ook dat de regering voortwerkt. “Wij willen vooruit met de regering”, zo betoogde de vicepremier, die wees op de hervormingen van de pensioenen en de belastingen die nog op de tafel van de regering liggen.