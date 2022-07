'Vertrouwelijk overleg tussen cliënt en advocaat blijft privé, zeggen procureurs-generaal’

Celebrities Journalist spit de waarheid rond de dood van Marilyn Monroe boven: “Het was een doofpotope­ra­tie”

Werd ze vermoord of stapte ze zelf uit het leven? Al zes decennia lang breken fans en amateurspeurders zich het hoofd over het mysterie rond de dood van ultieme filmdiva en sekssymbool Marilyn Monroe. De Ierse onderzoeksjournalist Anthony Summers vond naar eigen zeggen het antwoord, op basis van honderden interviews die hij in de jaren tachtig deed met getuigen en mensen uit Monroes entourage. De opnames van die gesprekken heeft hij nu vrijgegeven, en die wijzen in de richting van de broers John F. en Robert ‘Bobby’ Kennedy. “Zij hebben haar misbruikt.”

9 juni