Vertraging op leveringen van fietsen door corona: “Wachttijden kunnen oplopen tot twee jaar”

Door corona hebben we massaal de fiets herontdekt en dat heeft grote gevolgen voor de fietswinkels. Het is niet alleen lang wachten op sportfietsen, ook wie een gewone fiets wil, zal veel geduld moeten uitoefenen.

“Ik zit al in de fietsbranche van toen ik geboren ben, bij wijze van spreken en dit heb ik nog nooit meegemaakt”, klinkt het bij Lieven Jacobs van Rijwielen Jacobs in Leuven.

“Bij fietsen die ik nu moet bestellen, gewone fietsen, spreken we toch al over verschillende maanden tot zelfs een half jaar of een jaar. En bij racefietsen en mountainbikes kan dat al oplopen tot een jaar, zelfs twee jaar.”

Ook de fabrikanten van fietsonderdelen kunnen niet volgen. “Als ze voor één miljoen fietsen onderdelen kunnen maken, kunnen ze dat op enkele maanden tijd niet verdubbelen of verdrievoudigen, terwijl de vraag wel verdubbeld of verdrievoudigd is. Ook herstellingen duren een pak langer.”

Bijna alle fietsonderdelen worden in Azië gemaakt en door corona loopt ook het transport soms spaak. “Dat heeft effect op de prijs: de fietsprijzen zijn begin dit seizoen gestegen met gemiddeld 100 tot 200 euro. Alle kosten die worden gemaakt om die onderdelen naar hier te brengen, worden doorgerekend aan de eindconsument”, zegt Jacobs nog. Mogelijk duurt het nog één of twee jaar voor de situatie weer normaal is.