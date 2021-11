“Verstikkende en intieme berichten”: klachten van actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn ongegrond verklaard

Maaike Cafmeyer: “Hij bleef maar berichten sturen”

Maaike Cafmeyer (48) was vanaf 2004 de tegenspeelster van Bart De Pauw in twee seizoenen van het programma Het Geslacht De Pauw. De twee werkten ook samen in onder andere Loft, Twee tot de zesde macht en It’s showtime. Cafmeyer beschuldigde De Pauw van ernstig grensoverschrijdend gedrag en zou als eerste naar een vertrouwenspersoon van de openbare omroep zijn gestapt, nadat ze een jonge actrice had horen huilen in haar loge. Ze hoorde het meisje tegen iemand vertellen dat ze niet meer kon slapen, door de onophoudelijke stroom aan sms’jes die De Pauw haar stuurde. Cafmeyer dacht terug aan haar eigen ervaringen met De Pauw, vijftien jaar eerder, en voelde zich verantwoordelijk voor de vrouwen die na haar eveneens slachtoffer waren geworden.

Cafmeyer verweet De Pauw in een ondervraging verstikkend gedrag. Hij zag het dan weer als liefdesverdriet van haar kant, omdat ze zou hebben beseft dat ze niet de enige was toen hij later ook kort iets zou hebben gehad met Naert.

Volledig scherm Actrice Maaike Cafmeyer © AFP

“Hij bleef maar berichten sturen. Het was versmachtend en verstikkend. Ik had geen rust meer door die constante ‘ping, ping, ping’ en een scherm dat oplichtte”, zei Cafmeyer tijdens haar verhoor bij de politie. Volgens de actrice was De Pauw bovendien dwangmatig in zijn berichten. “Eén keer kreeg ik zelfs 70 berichten achter elkaar waarin hij zei dat hij me wou. Hij vertelde achteraf dat hij dronken was, maar ik was daar niet mee gediend en vond dat geen excuus”, aldus Cafmeyer.

De actrice vertelde dat ze niet wist hoe ze er nog onderuit kon geraken. “Een geschrokken jonge dame (Maaike was toen 29 jaar oud, red.), die debuteerde in de filmwereld en gewrongen zat, nam toen haar hartsvriendin in vertrouwen en bezocht een psycholoog”, zei haar advocaat. “Ze voelde zich constant gecontroleerd.”

Cafmeyer zou aan de opnames van de tv-reeks Het Geslacht De Pauw een duale houding hebben overgehouden, vertelde haar advocate: “Enerzijds zorgde het voor haar grote doorbraak op televisie en werd de reeks goed onthaald, maar op persoonlijk vlak hebben die opnames heel wat persoonlijke en psychische schade aangericht.” Het belagen van Cafmeyer door De Pauw zou volgens haar pas gestopt zijn op het moment dat hij zijn pijlen op een andere vrouw richtte.

Lize Feryn: “Het ging over de meest intieme dingen van mijn leven”

Actrice Lize Feryn (28) werkte niet samen met De Pauw. Ze kreeg naar eigen zeggen uit het niets seksueel getinte berichten van hem vanaf 2014. Ze was het onderwerp geweest van een quizvraag in een programma van hem, en hij stuurde haar daarover een bericht. Volgens De Pauw nam Feryn als eerste contact met hem op en “grapte” zij bovendien volop mee.

Op het moment dat de toen 21-jarige actrice Lize Feryn de berichten kreeg van De Pauw, vreesde ze volgens haar advocaat dat haar afwijzing toekomstige professionele samenwerkingen onmogelijk zou maken. Feryn was gecharmeerd, maar de interesse van De Pauw in haar privésfeer gaf haar wel een ongemakkelijk gevoel.

Volledig scherm Actrice Lize Feryn © Jan Vandevyver

In een verhoor bij de onderzoeksrechter gaf Feryn aan dat ze bleef antwoorden op de ongewenste berichten van De Pauw “voor haar carrière”. Ze chatte erover met een vriend. “Ik wil ooit nog met hem werken”, zei ze in dat gesprek. Later kreeg de actrice nog een bericht van De Pauw met de vraag een affaire te beginnen. Nadat ze daar niet op gereageerd had, kwam de reactie “ok, dan niet. Your loss” en na nog een tijdje een lachende smiley. “Lize Feryn was totaal van de kaart”, aldus haar advocaat. Ze ging te rade bij een andere regisseur, die haar het advies gaf De Pauw op een ludieke manier te blijven afwijzen.

“Het ging meteen over de meest intieme dingen van mijn leven, het ging niet over vorige relaties maar over vorige bedpartners, waarvan ik niet eens wist dat andere mensen dat wisten, laat staan Bart De Pauw. Waarna het verder ging over ‘Gaan we poepen?, dat ik zijn favoriete onenightstand ben... Ik heb me de voorbije jaren enorm geschaamd, schuldig gevoeld, naar mezelf gekeken: heb ik iets fout gedaan? Was het wel een goed idee om met humor te reageren? Had ik hem mogen feliciteren met zijn prijs? Had ik anders moeten reageren?”, zei Feryn vorige maand op de tweede dag van het proces.