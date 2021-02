Versoepelingsbudget voor politiek? “Behoorlijk voorbarig”, zegt Erika Vlieghe

“Dat is toch behoorlijk voorbarig”, zegt Erika Vlieghe, voorzitter van de GEMS, in een telefonische reactie op de berichtgeving. “We zijn inderdaad volop bezig met een plan dat we tegen het volgende Overlegcomité willen voorstellen. We zijn er ons van bewust dat de ene versoepeling meer epidemiologische impact zal hebben dan de andere. Daar staat tegenover dat er ook een positief economisch en mentaal effect aan verbonden kan zijn. Die afweging zijn we nu zeer zorgvuldig aan het maken. Dat is niet anders dan we altijd hebben gedaan.”