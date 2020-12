Versoepelingen steeds verder weg door slechte cijfers: “Als we blijven hangen, zijn er eventueel andere maatregelen nodig”

Sneeuw in de Ardennen, mogelijk ook gladde wegen in West-Vlaanderen

9:04 Het blijft zwaarbewolkt en grijs met in de ochtend nevel of lokale mist. In het noorden van het land zijn er perioden van regen, mogelijk hier en daar wat smeltende sneeuw en in West-Vlaanderen mogelijk aanvriezend. In de noordelijke Ardennen valt er nog enige tijd sneeuw. In het zuiden van het land blijft het zo goed als droog, al is er 's namiddags in de Ardennen een winterse bui mogelijk.