Versoepelingen na 1 april? Professor Erika Vlieghe: “Reken er maar niet op”

De coronacijfers blijven de goede kant uitgaan. En toch mogen we nog niet hopen op versoepelingen na 1 april. Het is tot die dag dat de huidige maatregelen alvast gelden. Daarna is het koffiedik kijken. Dat zegt Erika Vlieghe, infectioloog en voorzitter van de GEMS, de expertengroep die de overheid bijstaat in de corona-aanpak. Ze ziet twee dingen die moeten gebeuren vooraleer we van die langverhoopte versoepelingen kunnen spreken.