"Versoepelde teststrategie is recept om pandemie te versnellen”

Ninashop 12 must-have handtassen met Black Fri­day-kor­ting!

De koopjesjagers onder ons hebben 26 november natuurlijk al lang in hun agenda omcirkeld. Black Friday is nu eenmaal hét moment om jezelf op een cadeau te trakteren, hetzij de eerste kerstgeschenken in te slaan. Staat een nieuwe handtas bovenaan op jouw verlanglijst (of die van je moeder, zus of vriendin)? Ninashop.be selecteert twaalf beauty’s die je nu scoort met XL-korting.

26 november