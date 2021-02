Versnipperd Vlaanderen: in deze gigantische puzzel van regio's, zones en intercommunales bevindt uw gemeente zich

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) verdedigt het voorstel van de regering om Vlaanderen op te delen in dertien regio’s. Bedoeling is volgens hem niet om een nieuwe extra bestuurslaag te creëren, maar net om orde te brengen in de huidige chaos van regio’s, zones, landschappen, intercommunales, enzovoort. Op de kaarten en in onderstaande tabel kan u opzoeken tot welke samenwerkingsverbanden uw gemeente allemaal behoort.

De nieuwe structuur: 13 regio’s

Volgens het voorlopige voorstel zou Vlaanderen ingedeeld worden in dertien regio's, nu nog ‘referentieregio’s’ genoemd. Die moeten de bestuurlijke versnippering tegengaan en komaf maken met het kluwen van lokale samenwerkingen die nu nog bestaan.

“Sommige gemeenten werken op meer dan 100 verschillende manieren samen”, zegt Somers daarover bij HLN Live. “Met telkens andere gemeenten, over telkens andere thema’s, in telkens andere structuren. Daar worden altijd andere mandaten voor gecreëerd, die een eigen organisatie nodig hebben, een eigen logo en communicatie ontwikkelen, ... een kat vindt haar eigen jongeren daar niet meer in. Men praat er nu al 30 jaar over om dit te vereenvoudigen. De Vlaamse regering heeft nu de ambitie om daar echt werk van te maken. Zodat het transparanter, democratischer, goedkoper en efficiënter wordt.”

De indeling is niet definitief. “Dit was een eerste worp om te zien waar we kunnen landen”, zegt Somers. Hij wil zijn voorstel tegen eind februari voorleggen aan de Vlaamse regering, die zal beslissen. De provinciegouverneurs hadden tot eind januari de tijd om hun burgemeesters te consulteren en een advies te formuleren op die plannen. Maar die adviezen zijn niet unaniem positief, bleek vanochtend uit documenten die Belga kon inkijken.

“Sommige besturen weten zelf niet meer waar ze inzitten, laat staan de burger”

Dat Vlaanderen nu effectief gigantisch versnipperd is, blijkt wanneer we de gemeenten inkleuren volgens de verschillende samenwerkingsverbanden waar ze toe horen. Zelden behoort een gemeente tot telkens dezelfde structuur, en de overlappen en verschillen zorgen op die manier voor een bijna niet meer te ontwarren puzzel. “Sommige gemeentebesturen weten zelf niet meer waar ze allemaal inzetten”, aldus Somers, “laat staan de burger”.

Daar lijkt de minister alvast een punt te hebben. Nemen we het voorbeeld van Oostkamp in West-Vlaanderen. Die gemeente behoort tot - hou u vast - de vervoerregio Brugge, de eerstelijnszone WE40, de regionale zorgzone 12, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen, de hulpverleningszone Zone 1, de politiezone Het Houtsche, de streekontwikkelingsintercommunale WVI, de afvalintercommunale IVBO, het sociale verhuurkantoor Sovekans-Leefbaar Wonen vzw, de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo, het regionale landschap Houtland, de toeristische regio Brugse Ommeland, het burgemeestersoverleg regio Brugge, het bestuurlijk arrondissement Brugge, en het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Deze lijst is overigens niet volledig, er bestaan bijvoorbeeld nog heel wat meer intercommunales.

Al dat kluwen moet volgens het voornemen van de Vlaamse regering zo veel als mogelijk gebundeld en vereenvoudigd worden in de referentieregio ‘Brugge, Oostende en Midwest’.

De vervoerregio's

In 2019 werden de driehonderd Vlaamse gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s zitten de lokale besturen mee aan het stuur om de mobiliteitsuitdagingen in de omgeving aan te pakken, vooral op het vlak van openbaar vervoer.

De eerstelijnszones

De eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Er zijn in Vlaanderen 60 van die zones die zich richten op gezondheidszorg. Het zijn deze zones die bijvoorbeeld instaan voor de vaccinatiecentra.

De regionale zorgzones

Al die nog jonge eerstelijnszones vallen dan weer samen in regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen 14 regionale zorgzones.

De CAW’s

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk groeperen dan weer gemeenten om zo samen te werken op het vlak van welzijn. Denk aan schuldbemiddeling, noodopvang, maatschappelijke integratie, preventie, slachtofferhulp, enzovoort.

De hulpverleningszones

De hulpverleningszones vormen sinds 2015 de organisatiestructuur van de brandweerdiensten. De schaalvergroting was een onderdeel van de brandweerhervorming. Dat betekent niet dat er maar één brandweerpost per zone is, maar elke zone heeft wel één raad, college en commandant.

De politiezones

Zoals de brandweerzones in 2015 werden opgericht nadat door de gasramp in Gellingen was gebleken dat de toenmalige structuur fout zat, zijn de politiezones in 2001 opgericht als onderdeel van de grote politiehervorming van eind jaren 90, na de affaire-Dutroux.

De regionale landschappen

De 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen “behouden en versterken natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving”. De landschappen zijn gegroepeerd volgens cultuurhistorisch karakter en natuurwaarde.

De toeristische regio’s

Naast natuurlandschappen is Vlaanderen ook ingedeeld volgens toeristische regio’s, zoals het Maasland, het Scheldeland, de Kust of de Groene gordel.

De afvalintercommunales

Intercommunales zijn in Vlaanderen zoals het woord het zegt verenigingen die verschillende gemeenten bundelen. Ze beheren heel wat nutsvoorzieningen voor die groep gemeenten samen, zoals het drinkwater, of zoals hieronder op de kaart de afvalintercommunales.

De arrondissementen

Tot slot is België en dus ook Vlaanderen op bestuurlijk vlak nog eens ingedeeld in bestuurlijke arrondissementen, onder het niveau van de provincies. Dit niveau speelt bijvoorbeeld een rol bij de organisatie van de verkiezingen.

Er bestaan ook nog gerechtelijke arrondissementen, maar die vallen samen met de provincies.

Overzicht: in al deze structuren zit uw gemeente

