Verslag van vier uur nagelbijten met de jeugdvrienden van Wout Van Aert: “Woensdag halen we goud”

Het decor van al die gastronomische en sportieve geneugten: café ‘In Den Hemel’ in Poederlee. Dat is niét het officiële supporterscafé van Wout Van Aert, maar het had dat evengoed kunnen zijn. Gelegen naast de kerk, en op een kilometer of vijf van waar Wout woont, is het de plek bij uitstek waar ze de Belgisch kampioen wielrennen een warm hart toedragen. Het is ook de plek waar Wout zelf al eens binnenspringt met wat maten, als tenminste zijn spartaans leven dat toelaat. Cafébaas Gert Willems zegt het bescheiden, maar doorheen een stevige toplaag Kempense nuchterheid klinkt niettemin een zekere fierheid. “ Héél vaak komt hij hier niet. Maar het gebeurt.”