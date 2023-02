Verse groenten schaarser en pak duurder: wat is er aan de hand met de tomaten, paprika’s en komkommers?

Topwerk van Rubens onder de hamer voor 30 miljoen dollar door echtschei­ding. Kunsthisto­ri­cus: “Dit zou de Belgische staat moeten kopen”

In zijn Antwerps atelier schilderde Peter Paul Rubens vierhonderd jaar geleden ‘Portret van een man als de god Mars’ in Antwerpen. Na vele omzwervingen is het topwerk weer thuis, maar slechts voor even. In mei zal Sotheby’s het veilen in New York en verwacht wordt dat de hamer pas slaat bij 30 miljoen dollar. “Nu zou onze overheid een oorlogskas moeten aanspreken om dat meesterwerk te kopen”, zegt Bert Watteeuw, directeur van het Rubenshuis. “Het zou zelfs een goede belegging zijn.”