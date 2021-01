Verschillende ziekenhuizen verbieden stoffen mondmaskers wegens “onhygiënisch”

In steeds meer ziekenhuizen in de provincie Antwerpen is het dragen van stoffen mondmaskers verboden. De mondmaskers zouden “te weinig gewassen” worden en daarom “onhygiënisch” zijn. De ziekenhuizen verplichten hun patiënten en bezoekers om chirurgische mondmaskers te dragen.

De maatregel om het personeel en andere mensen beter te beschermen geldt onder andere in de ziekenhuizen van de Gasthuiszusters (GZA) in Antwerpen, Wilrijk en Mortsel. Ook in Herentals en in andere ziekenhuizen in de Kempen is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht.

Volgens viroloog Marc Van Ranst is het een goede zaak om het dragen van stoffen mondmaskers in ziekenhuizen te verbieden. “Het probleem is dat sommige mensen die stoffen mondmaskers niet of heel weinig wassen”, legt Van Ranst uit, “en dan is het niet zo hygiënisch om ermee rond te lopen in een ziekenhuis. Er zitten na verloop van tijd heel wat bacteriën op als je ze niet regelmatig wast.”

Acht uur dragen is een maximum. Daarna moet het minstens een halfuur op 60 graden in de wasmachine, of nog beter: in het kookprogramma. “Wie zijn of haar masker dus een hele dag op heeft, moet het meteen na gebruik wassen”, legde Raina Ablorh, verpleegkundige infectiepreventie van het UZ Gent, eerder uit aan onze redactie. “Iemand die het enkel gebruikt om een halfuurtje boodschappen te doen, kan het meerdere keren gebruiken. Een beschadigd of te vochtig mondmasker, vervang je wel beter sneller.”