Verschillende Vlamingen zoeken de zon op tijdens de kerstvakantie: “We hebben lang binnengezeten, dus we gaan er nu echt eens van genieten!”

Vlaanderen wil gebruik van lijmvallen verbieden

Vlaanderen wil het gebruik van lijmvallen voor dieren verbieden. Het is de bedoeling om het verbod op te nemen in de Dierenwelzijnscodex die in 2022 wordt verwacht. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen en de informatie is bevestigd door het kabinet van Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

