Verschillende vaccinatiecentra sluiten tijdelijk hun deuren tijdens kerstvakantie: “Medewerkers hebben rust nodig”

Hasselt Ver­suz-eigenaar stelt zich vragen bij “niet-wetenschap­pe­lij­ke” CO2-norm: “Waarom moeten wij heiliger zijn dan de schoolge­bou­wen?”

“Hoewel de Versuz een perfect ventilatiesysteem heeft en alles doet wat ze kan, is het quasi onmogelijk om aan de CO2-norm te voldoen”, dat is vrij vertaald de conclusie van de onderzoekers na een testcase in de discotheek in september. Versuz-eigenaar Yves Smolders krijgt zo wetenschappelijk bewijs voor wat hij al langer zegt. “Ik begrijp niet dat wij altijd het zoenoffer van de overheid moeten zijn”, vertelt hij in een reactie.

10 december