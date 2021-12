Verschillende vaccinatiecentra sluiten deuren tijdens kerstvakantie: “Medewerkers hebben rust nodig”

Conciërge betrapt indring­ster die anderhalf uur in gebouw Vlaamse regering zat en mogelijk computer hackte: “Ze stal boek en bos gedroogde bloemen”

Op 7 december is een vrouw binnengedrongen in het Errerahuis, de plek waar de Vlaamse regering normaal ministerraad houdt. Dat bevestigt het Brusselse parket. “Ze heeft een boek en een bos gedroogde bloemen ontvreemd”, aldus woordvoerster Sarah Durant. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er een veiligheidsrisico is.

10 december