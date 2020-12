Verschillende sectoren vrezen moeilijke heropstart na kerstvakantie door verstrengde quarantaineregels

Vanaf 31 december 2020 zal iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. Het invullen van het Passenger Locator Form en aangeven dat geen risico werd gelopen, biedt niet langer een uitweg.



Volgens De Tijd zal die quarantaineplicht vooral impact hebben op bedrijven in de bouw-, de transport- en de vleessector, aangezien die heel wat Oost-Europeaanse arbeiders in dienst hebben. Wie in de kerstvakantie op familiebezoek ging in het buitenland, mist dus de eerste werkweek van het jaar. “De beslissing komt erg laat”, vindt Voka-topman Hans Maertens. “Heel wat bedrijven in de bouwsector bijvoorbeeld zijn nu collectief gesloten, zij krijgen geen tijd om zich te herorganiseren tegen de heropstart op 4 januari”, klinkt het.