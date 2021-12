Verschillende scholen en gemeenten puzzelen om noodopvang tijdens extra week kerstvakantie geregeld te krijgen

Voor de leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs start de kerstvakantie maandag een week vroeger dan normaal. Dat besliste het Overlegcomité begin deze maand om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is de bedoeling dat de ouders tijdens die week zo veel mogelijk zelf zorgen voor de opvang van hun kinderen, maar heel wat ouders doen toch nog een beroep op de scholen voor noodopvang. Om die reden is het voor heel wat scholen en gemeenten puzzelen om de opvang te regelen.

De noodopvang is tijdens de gewone schooluren gratis in de week van 20 december. Het gaat om een uitzondering en de opvang is vooral bedoeld voor mensen uit essentiële sectoren die niet kunnen thuiswerken, zoals mensen in de zorg, afvalophalers of politieagenten.

Volgens Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) was het een moeilijke puzzel om de noodopvang rond te krijgen, maar is het in de meeste gemeenten gelukt. “Scholen hadden te horen gekregen dat het vakantie zou zijn en plots werd leerkrachten gevraagd om toch te komen helpen in de opvang. Dat liep moeilijk”, aldus Debast. Ook bij de lokale besturen is er heel wat uitval wegens ziekte of quarantaine. Bovendien was het moeilijk om leerkrachten te vinden die bereid waren om op vrijwillige basis te helpen. “Het was wel moeizaam, maar niettemin zijn de gemeenten er toch in geslaagd”, klinkt het.

Onduidelijke communicatie

“We hebben mensen die sowieso in onze eigen opvang werken. De uren van die mensen hebben we allemaal moeten verplaatsen, zodanig dat we volledige dagen konden opvangen”, zegt Reinald Baeyens, de directeur van basisschool De Gulleboom in Gullegem aan VTM NIEUWS. Op die manier ontziet de school haar eigen leerkrachten, aangezien die in de meeste gevallen toch liever lesgeven dan instaan voor noodopvang.

Heel wat scholen vonden dat de gemeenten de opvang moesten regelen, maar de gemeenten vonden het dan weer de verantwoordelijkheid van de scholen en de overheid. De communicatie verliep met andere woorden stroef.

Secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs geldt de vervroegde kerstvakantie niet. Daar wordt al sinds 6 december in hybride vorm lesgegeven. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot een computer kan het afstandsonderwijs op school worden georganiseerd. Voor de meest kwetsbare leerlingen wordt contactonderwijs voorzien. De examens mogen wel volledig fysiek plaatsvinden.