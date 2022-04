Verschillende sancties tegen Rusland op tafel, doen we onszelf daarmee pijn?

Europa betaalt Rusland ongeveer 1 miljard euro aan energie per dag. We zijn dus erg afhankelijk van Russische energie. Volgens voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, moeten we strengere maatregelen nemen. Maar die gaan we ongetwijfeld voelen op financieel vlak. VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens legt het uit in bovenstaande video.